به دلیل نفوذ توده هوای سرد به کشور، دمای کمینه شبانه در برخی مناطق سردسیر به کمتر از ۵ درجه خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیش‌بینی رضا مرادی معاون اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی از شرایط جوی بدین شرح است: آسمان استان در سه روز آینده صاف تا کمی ابری و در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

به دلیل پایداری و سکون نسبی جو در مناطق مستعد تجمع ذرات معلق و پدیده غبار محلی دور از انتظار نیست.

به دلیل نفوذ توده هوای سرد به کشور، دمای هوا از امشب در بیشتر مناطق سردتر خواهد شد؛ طوری که دمای کمینه شبانه در برخی مناطق سردسیر استان به کمتر از ۵ درجه خواهد رسید.

بر این اساس، اداره کل هواشناسی استان سومین هشدار سطح زرد کشاورزی را به دلیل احتمال سرمازدگی برخی محصولات کشاورزی حساس به این محدوده دمایی از جمله ذرت و انگور در مناطق سردسیر استان صادر کرد.

با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها، حداقل تا پایان هفته آینده سامانه بارشی موثری در استان نخواهیم داشت.