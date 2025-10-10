پخش زنده
با همت خیران مرکز نیکوکاری همای رحمت و با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره)، یک واحد مسکن مددجویی به یکی از خانوادههای تحت پوشش در روستای دهجلال واگذار شد
به همت «مرکز نیکوکاری همای رحمت» و با مشارکت «کمیته امداد شهرستان خدابنده» یک واحد مسکن مددجویی در روستای دهجلال شهرستان خدابنده واگذار شد.
این واحد مسکونی هشتمین ساختمان مددجویی است که به همت خیرین و جهادگران مرکز نیکوکاری همای رحمت احداث شده است.
مدیر کل کمیته امداد استان زنجان با قدردانی از اقدام خداپسندانه خیران، خواستار تداوم این گونه مشارکتها برای رفع محرومیت و کمک به خانه دار شدن خانوادههای نیازمند شد.