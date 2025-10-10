با همت خیران مرکز نیکوکاری همای رحمت و با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره)، یک واحد مسکن مددجویی به یکی از خانواده‌های تحت پوشش در روستای دهجلال واگذار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ با همت خیران مرکز نیکوکاری همای رحمت و با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره)، یک واحد مسکن مددجویی به یکی از خانواده‌های تحت پوشش در روستای دهجلال واگذار شد

این واحد مسکونی هشتمین ساختمان مددجویی است که به همت خیرین و جهادگران مرکز نیکوکاری همای رحمت احداث شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان با قدردانی از اقدام خداپسندانه خیران، خواستار تداوم این گونه مشارکت‌ها برای رفع محرومیت و کمک به خانه دار شدن خانواده‌های نیازمند شد.