به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان - مصر در بخش جوانان، عطیه سادات حسینی نماینده کشورمان در دسته ۶۱ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

ورزشکار جوان کشورمان در حرکت اول و دوم خود موفق به مهار وزنه‌های ۸۵ و ۹۰ کیلوگرم شد. حسینی در حرکت سوم خود از مهار وزنه ۹۴ کیلوگرم بازماند، اما توانست مدال طلای جهان و عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کند و نخستین نشان طلای پاراوزنه‌برداری بانوان ایران را بدست آورد.

رقابت‌های جوانان ۱۷ و ۱۸ مهر و نخستین بار در دو روز متوالی با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کمیته ملی پارالمپیک برگزار می‌شود.