\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u06cc\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0644\u06cc \u062a\u0648\u0631 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u06af\u06cc\u060c \u0628\u0627 \u0634\u0639\u0627\u0631 \u00ab\u0645\u0627 \u0628\u0627 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a\u06cc\u0645\u00bb\u060c \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06f7\u06f5 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u062f.\u00a0\u0632\u0647\u0631\u0627 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0633\u0631\u0634\u062a \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f:\n