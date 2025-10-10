برنامه «کافه مستند»، با روایتی از خودکفایی نیروی هوایی ارتش و قسمت‌های پایانی و پشت صحنه مسابقه «۱۰۰»، از شبکه‌های افق و سه پخش می‌شود.

برنامه کافه مستند و مسابقه ۱۰۰، از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قسمت هفدهم از فصل دوم برنامه «کافه مستند»، مستند «تغییر ماموریت» ساخته سجاد ریاحی، امروز ساعت ۱۵، از شبکه افق پخش و پس از آن میز نقد مستند با اجرای محسن یزدی و با حضور کارگردان اثر و مهدی عباسی مهر به عنوان کارشناس برگزار می‌شود.

مستند «تغییر ماموریت»، روایتی از جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به همراه انتشار «یک سند به‌کلی سری» از دوران جنگ تحمیلی را برای اولین بار به تصویر کشیده است.

مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «خاطره اکران مستند بانو قدس ایران» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخش‌های بعدی برنامه را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم برنامه «کافه مستند»، با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی، هر جمعه ساعت ۱۵، پخش و سه‌شنبه شب ساعت ۲۱، بازپخش می شود

قسمت‌های پایانی فصل اول مسابقه بزرگ «۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا» به عنوان جدیدترین محصول شبکه سه، با اجرای هادی حجازی‌فر، جمعه و شنبه ۱۸ و ۱۹ مهر ساعت ۲۲:۳۰، از شبکه سه پخش می‌شود.

همچنین پشت صحنه این مسابقه با عنوان «صد در صد»، یکشنبه ۲۰ مهر ساعت ۲۲:۳۰، پخش می شود.

فصل اول مسابقه بزرگ «۱۰۰» که طراحی و تهیه‌کنندگی آن برعهده محسن نجفی سولاری بود و مجری و مدیر طرح ایمان قیاسی است، از ۱۹ شهریور از شبکه سه شروع شد.

این مسابقه که سری دوم آن به زودی پخش می‌شود، برای ۶ فصل تدارک دیده شده و فصل پایانی آن فینال فینالیست‌هاست. این مسابقه بزرگترین رقابت دانستنی‌ها و اطلاعات عمومی در ایران محسوب می‌شود.