به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرحوم حاج محمد بخشی، پدر شهید غلامرضا بخشی قلعه نوی روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی، سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر این پدر گرانقدر ساعت ۹ صبح امروز، جمعه ۱۸ مهرماه از درب مسجد حضرت اباالفضل العباس روستای قلعه نو شمس آباد دزفول به سمت آرامستان ملک آباد با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار شد.

سرباز شهید غلامرضا بخشی قلعه نوی متولد ۱۳۴۲ در ۱۶ مرداد ماه ۱۳۶۳ در عملیات والفجر ۳ و در جبهه مهران به فیض شهادت نائل آمد و مزار مطهرش در گلزار شهدای شهر ولی آباد زیارتگاه عاشقان است.