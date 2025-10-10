مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: پس از تعیین تکلیف شدن پهنه‌های ملی، افزون بر ۸۰ درصد از اراضی راه و شهرسازی استان نیز حدنگاری و سنددار شده است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سیدمهدی هاشمی در دیدار با مدیرکل جدید راه و شهرسازی،گفت: قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است ظرف مدت ۲ سال نقشه‌ها و اطلاعات توصیفی املاک خود را جهت صدور سند به ادارات ثبت اسناد ارسال کنند.

وی ادامه داد: با اینکه وضع اسناد اراضی ملی، به طور کامل تعیین تکلیف و نیز افزون بر ۸۰ درصد از اراضی متعلق به راه و شهرسازی نیز سنددار شده است، اما برخی دستگاه‌ها در این زمینه اهتمام لازم نداشته‌اند.

هاشمی با اشاره به اینکه قوانین سابق حوزه ثبت املاک از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نبود، بیان داشت: با توجه به برخی خلأهای قانونی، قولنامه‌های عادی در نظام معاملاتی کشور از رونق و اعتبار برخوردار بود و حدنگاری اراضی و املاک، و ثبت رسمی معاملات به فرهنگ عمومی جامعه رسوخ نکرده بود.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام یادآور شد: قانون الزامبه ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نه تنها هیچ دستگاهی را از حدنگاری و دریافت سند رسمی مالکیت مستثنی نکرده است، بلکه حتی برای مدیران دستگاه‌های مستنکف از این تکلیف قانونی، انفصال موقت پیش‌بینی کرده است.

بگفته وی حدنگاری اراضی راه و شهرسازی، صدور اسناد مالکیت اشخاص را تسهیل می‌کند و باید با تشکیل کمیته مشترک، به نحوی برنامه‌ریزی شود که تا پایان سال جاری، کلیه املاک راه و شهرسازی سنددار شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان نیزبا ابراز امیدواری درباره استمرار همکاری‌های مشترک، بر اهمیت حدنگاری و نقش سنددار شدن اراضی راه و شهرسازی در صیانت از این املاک و نیز پیشبرد طرحهای مسکن ملی تاکید کرد.