همزمان با سراسر کشور راهپیمایی «بشارت نصر» در استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نمازگزاران اصفهانی پس از اقامه نماز جمعه در حمایت از ملت مقاوم فلسطین و به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی از مصلی نماز جمعه اصفهان به سمت چهارراه فرایبورگ راهپیمایی و جنایتهای رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
همچنین این راهپیمایی با حضور انقلابی مردم سراسر استان در شهرستان ها برگزار شد و نمازگزاران جمعه با سردادن شعارهای ضد استکباری و صهیونی جنایات رژیم اشغالگر قدس را محکوم کردند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: غزه قهرمان، در دومین سالگرد عملیات راهبردی طوفان الاقصی و پس از دو سال مقاومت بیامان و ایستادگی تاریخی، به نماد وجدان بیدار بشریت تبدیل شده است.
حجتالاسلام علیرضا ناجی، درباره راهپیماییها و تجمعات تحت عنوان «بشارت نصر و جمعه خشم» نیز افزود: این برنامهها پیام پیروزی جبهه مقاومت با وجود آسیبها و ضعف رژیم صهیونیستی در جامعه جهانی، شکست توافقات آتشبس و بیاعتمادی کامل به آمریکا و رژیم صهیونیستی را میرساند.
وی گفت: رژیم صهیونیستی که اعلام کرده بود این جنگ را آغاز کرده تا حماس را نابود کند، اکنون آتشبس را با همان حماس امضا میکند؛ این به معنای اعلام شکست کامل رژیم صهیونیستی پس از سالها کشتار است.
ناجی افزود: تنفر جهانی از رژیم صهیونیستی به اوج خود رسیده است. پس از حمله به کاروان صمود، مردم در میدانهای اصلی شهرهای اروپا و آمریکا به حمایت از فلسطین پرداختند؛ این رژیم که ۸۰ سال برای تطهیر خود تلاش کرده بود، اکنون به جایی رسیده که حتی بزرگان آن میگویند انگار به صد سال قبل برگشتهاند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: تلاشهای بینالمللی برای محدود کردن رژیم صهیونیستی مانند حکم دادگاه لاهه علیه نتانیاهو و پیوستن برخی کشورها به شکایت آفریقای جنوبی، نشانههایی از تقویت جبهه مقاومت است.