مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت: از ابتدای امسال تا پایان مرداد، ۳۲ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده که از این مقدار ۱۳ میلیون تن به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار صادر شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «حسن عباسزاده» با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا پایان مرداد، ۳۲ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده است، گفت: از این مقدار ۱۳ میلیون تن به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار صادر و ۷ میلیون تن به ارزش ۴ میلیارد دلار در بازار داخلی به فروش رسیده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران افزود: امسال ۱۵ طرح پتروشیمی، ۴ طرح تأمین خوراک، ۳ طرح سرویسهای جانبی و ۴ تا ۵ پروژه دیگر در دستور کار بهرهبرداری قرار دارد که تاکنون ۶ طرح افتتاح و وارد مدار تولید شدهاند؛ همچنین فاز نخست طرح جمعآوری گازهای مشعل امسال در خوزستان افتتاح شد که بازگشت روزانه ۲.۷ میلیون مترمکعب گاز به شبکه خوراک را به همراه داشت. ارزش سرمایهگذاری این طرحها به ۳.۱ هزار میلیارد تومان میرسد.
وی بیان کرد: در مجموع، ظرفیت تولید طرحهایی که امسال به بهرهبرداری خواهند رسید، ۹.۸ میلیون تن است که با ۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری محقق میشود.
گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما