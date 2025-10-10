به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون فرهنگی سپاه شهدای آذربایجان‌غربی گفت: در بخش شهرستانی سومین جشنواره سرود فجر آذربایجان غربی ۴۰۰ گروه رقابت کردند و ۱۸ گروه به مرحله استانی راه یافتند که دراین مرحله نیز ده گروه برگزیده به مرحله کشوری راه یافتند.

سرهنگ حاجی زاده افزود: هدف از برگزاری این جشنواره کشف استعداد‌های جوان و ایجاد شور و نشاط در جامعه و بین جوانان و ارائه مضامین بومی ملی و مذهبی و آیینی است.