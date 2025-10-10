پخش زنده
تیم مازندران به مرحله نیمه نهایی لیگ کشتی فرنگی نوجوانان کشور صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرحله نهایی لیگ کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در سال ۱۴۰۴ گرامیداشت کشتی گیر شهید بهنام محمدی راد، به میزبانی استان فارس و در شیراز در حال برگزاری است.
بعد از دیدارهای مقدماتی، ۴ تیم راه یافته به مرحله پایانی مشخص شدند
مسابقات دیروز بین ۸ تیم در ۲ گروه برگزار شد تا تکلیف تیمهای راه یافته به مرحله پایانی که امروز جمعه ۱۸ مهر برگزار میشود، مشخص شود.
در پایان مسابقات دیروز، تیمهای دانشگاه آزاد خوزستان و مازندران از گروه اول و تیمهای هتل چمران شیراز و سپاهان اصفهان از گروه دوم به مرحله پایانی راه یافتند.
بدین ترتیب مسابقات نیمه نهایی امروز بین تیمهای دانشگاه آزاد خوزستان و سپاهان اصفهان و هتل چمران شیراز و مازندران برگزار میشود و تیمهای برنده به دیدار نهایی و تیمهای بازنده به دیدار رده بندی میروند.
رده بندی تیمها در پایان مسابقات مقدماتی به شرح زیر است:
گروه اول: ۱- دانشگاه آزاد خوزستان ۲ – مازندران ۳- بوشهر ۴- دیوان راه کردستان
گروه دوم: ۱- هتل چمران شیراز ۲- سپاهان اصفهان ۳- شهر ری تهران ۴- همسایه حبیب خراسان رضوی
نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:
گروه اول:
دانشگاه آزاد خوزستان ۷- بوشهر ۳
دانشگاه آزاد خوزستان ۷- مازندران ۳
دانشگاه آزاد خوزستان ۱۰- دیوان راه کردستان صفر
مازندران ۹ – بوشهر ۱
مازندران ۹ – دیوان راه کردستان ۱
بوشهر ۸ – دیوان راه کردستان ۲
گروه دوم:
هتل چمران شیراز ۸ – سپاهان اصفهان ۲
هتل چمران شیراز ۷- همسایه حبیب خراسان رضوی ۳
هتل چمران شیراز ۸ – شهر ری تهران ۲
سپاهان اصفهان ۹ – همسایه حبیب خراسان رضوی ۱
سپاهان اصفهان، برنده ۵ – شهر ری تهران ۵ (امتیاز مثبت ۲۳ به ۱۸ به سود سپاهان)
شهر ری تهران ۶ – همسایه حبیب خراسان رضوی ۴