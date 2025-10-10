پخش زنده
امروز: -
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در ادامه سفر به مهاباد از ورزشگاه آزادی بازدید کرد و با ورزشکاران دیدار داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در ادامه سفر امروز خود به شهرستان مهاباد، از ورزشگاه هشتهزار نفری آزادی بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت زیرساختهای ورزشی این مجموعه قرار گرفت.
در این بازدید، وزیر ورزش با جمعی از ورزشکاران، مربیان و مسئولان هیئتهای ورزشی مهاباد دیدار و گفتوگو کرد و پای صحبتها و دغدغههای آنان نشست.
دنیامالی همچنین از بخشهای مختلف ورزشگاه، بهویژه خوابگاه ورزشکاران بازدید کرد؛ بخشی از این مجموعه که به گفته مسئولان محلی، نیاز فوری به تامین اعتبار برای احداث، تجهیز و بهرهبرداری دارد.
شایان ذکر است، وزیر ورزش و جوانان امروز به مهاباد سفر کرده است تا از نزدیک روند فعالیتها و زیرساختهای ورزشی این منطقه را بررسی کند.