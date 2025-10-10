به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،تیم فوتسال بانوان مس کرمان از هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، با نتیجه ۳ بر ۰ مقابل پالایش نفت آبادان یکی از مدعیان قهرمانی به برتری رسید.

همچنین نخستین پیروزی فصل برای بانوان مس رفسنجان در لیگ برتر فوتسال رقم خورد ؛تیم فوتسال بانوان مس رفسنجان در دیداری از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲در خانه برابر ثامن فردوسی مشهد به پیروزی برسد و نخستین برد فصل خود را به دست آورد.

نتایج هفته چهارم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

سپاهان اصفهان صفر - ۵ استقلال تهران

مس کرمان ۳ - صفر پالایش نفت آبادان

گلبرگ تاکستان ۵ - ۱ شرکت ملی حفاری

ایران زمین ملارد صفر - ۲ نفت امیدیه

پالایش نفت اصفهان صفر - ۳ فولاد هرمزگان

مس رفسنجان ۳ - ۲ هیات فوتبال خراسان رضوی