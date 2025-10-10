فاطمه جمشیدیان، دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز کیش در مسابقات پدل بورد مقام اول مسابقات قهرمانی کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات پدل برد قهرمانی کشور به میزبانی بندر انزلی استان گیلان برگزار شد.

تیم منتخب استان هرمزگان در دو بخش آقایان و بانوان در این رقابت‌ها شرکت کرد.

فاطمه جمشیدیان در بخش بانوان به همراه وانیا نجاتی، مارال میرزایی و پرنیا شهبازی به مربیگری صبا حیدری و سرپرستی سمیرا همتی در این رقابت‌ها شرکت کرده بود.

این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران منتخب سراسر کشور در دو رده سنی زیر ۱۸ و بالای ۱۸ سال در حال برگزاری است.