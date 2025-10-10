پخش زنده
هفته بهداشت روان فرصتی است برای تأمل در اهمیت «سلامت نفس» که در آموزههای دینی و علمی، محور اساسی برای تحقق حیات طیبه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: این هفته فرصتی است برای تأمل در اهمیت «سلامت نفس» که در آموزههای دینی و علمی، محوری اساسی برای تحقق حیات طیبه است.
دکتر آشوبی افزود: بهداشت روان تنها به عدم وجود بیماری محدود نمیشود، بلکه حصول «حالت بهزیستی» است که در آن فرد توانمندیهای خود را شناخته، با فشارهای معمول زندگی کنار آمده و به صورت موثر و ثمربخش در جامعه مشارکت میکند.
وی گفت: سلامت روان، بستر ضروری برای تحقق «عقلانیت جمعی» و «تعالی اجتماعی» است.