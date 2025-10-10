به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک و مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته، در سفر خود به لوزان برای دیدار با رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، با فابیو آزودو رئیس فدراسیون جهانی والیبال دیدار کردند.

این دیدار بر افزایش همکاری بین دو سازمان و بررسی فرصت‌های توسعه والیبال در ایران و آسیای میانه متمرکز بود.

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: والیبال، پس از فوتبال، از محبوب‌ترین ورزش‌ها در ایران است.

محمود خسروی وفا با اشاره به انتخاب سید میلاد تقوی به عنوان رئیس جدید فدراسیون ملی والیبال، افزود: تقوی به عنوان یک رهبر ورزشی جوان و پویا، مصمم است مسیر موفقیت‌آمیز والیبال کشور را ادامه داده و آن را بیش از پیش ارتقا دهد.

وی با تأکید بر اولویت کمیته ملی المپیک در توسعه ورزش زنان، گفت: لیگ‌های والیبال ایران بسیار پویا هستند و خوشحال خواهیم شد که در طول فینال لیگ، میزبان رئیس فدراسیون بین‌المللی والیبال (FIVB) در ایران باشیم تا از نزدیک شاهد انرژی و شور و شوق مسابقات ایران باشد، حضور شما قطعاً انگیزه بزرگی برای خانواده والیبال ایران خواهد بود. برای توسعه بیشتر والیبال زنان، انتظار داریم حمایت FIVB ادامه یابد.

دبیر کل کمیته ملی المپیک با اشاره به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایران در آسیای میانه، افزود: ایران پتانسیل تبدیل شدن به قطب مرکز توسعه والیبال آسیای میانه را دارد. برای دستیابی به این هدف، درپی حمایت FIVB هستیم.

علی‌نژاد با اشاره به لزوم پوشش تلویزیونی بیشتر لیگ‌های والیبال؛ پیشنهاد گنجاندن طرح های مرتبط در قالب برنامه‌های همبستگی المپیک را برای تقویت برنامه‌های آموزشی و ظرفیت‌سازی در جامعه والیبال ایران ارائه داد.

وی افزود: توسعه ورزش زنان همچنان یکی از تمرکز‌های اصلی ما است. در رویداد‌های آینده مانند بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین و بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض، والیبال با مشارکت برابر مردان و زنان برگزار خواهد شد. هدف ما دستیابی به برابری جنسیتی در تمام رشته‌های ورزشی است و ما آماده‌ایم تا در این زمینه میزبان رویداد‌های بین‌المللی بیشتری باشیم.

فابیو آزودو، رئیس FIVB ضمن قدردانی از دستاورد‌های ایران، گفت: موفقیت تیم زیر ۲۱ سال ایران در کسب عنوان قهرمانی جهان نشان می‌دهد که استعدادیابی در ایران به شیوه‌ای مناسب انجام می‌شود. مسیر رشد والیبال ایران به وضوح ادامه دارد.

وی با یادآوری سفر خود به ایران در سال ۲۰۱۵، افزود: حضور زنان و خانواده‌ها در ورزشگاه ها گامی مهم و رو به جلو بوده است.

فابیو آزودو موافقت اولیه خود را با ایجاد مرکز توسعه والیبال آسیای میانه در ایران ابراز کرد و گفت: آسیای میانه اکنون شامل ۱۴ کشور از جمله هند است. ایجاد مرکز توسعه در ایران برای منطقه بسیار مفید خواهد بود. لطفاً پیشنهاد رسمی خود را برای بررسی ارسال کنید.

رئیس FIVB آمادگی خود را برای تقویت طرح های مشترک ابراز کرد و افزود: فدراسیون والیبال ایران می‌تواند طرح های نوآورانه خود را در چارچوب برنامه‌های توسعه FIVB تعریف کند. هماهنگی نزدیک بین FIVB، همبستگی المپیک، کمیته ملی المپیک ایران و فدراسیون والیبال ایران ضروری خواهد بود و ما آماده حمایت از آن هستیم.