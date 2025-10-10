به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج‌علی اکبری در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران گفت: یکی از مسائل اساسی که تامین‌کننده حیات طیبه برای جامعه اسلامی و انسانی است زیست عفیفانه است. زیست عفیفانه سرشار از پاکدامنی و عفت است، هدیه بزرگ خداوند متعال به بشریت است و این عطیه ملکوتی توسط خداوند متعال تبیین شده است. خداوند متعال راه و رسمی را که انبیا الهی برای تامین خوشبختی بشریت مطرح کرده‌اند، در سوره مبارکه نساء برای همه امت‌ها ارائه فرموده است. زیست عفیفانه تکلیفی مشترک برای آحاد مومنین است و همه زنان و مردان مسلمان، نخبگان، خواص امت، مسئولین، نهاد‌ها و حتی اهالی هنر، بدون استثنا، در این زمینه مسئولیت بزرگی دارند.

وی افزود: بانوان جامعه به عنوان یک تکلیف الهی وظیفه بزرگی نسبت به زیست عفیفانه دارند. این امر خطیر که در قرآن کریم نماد علم و حکمت خداوند متعال است، رسالتی بزرگ محسوب می‌شود. هنگامی که بانوی مؤمن و مسلمان با رعایت حریم، عفاف و حجاب وارد عرصه اجتماع می‌شود، در حال انجام مسئولیتی بزرگ، اجتماعی و مدنی است و این فریضه اجتماعی، نقش مهمی در ترویج ارزش‌های الهی دارد. جامعه اسلامی باید در مسیر تحقق اراده الهی متحد عمل کند و در برابر جبهه شیطان که نماد هرزگی و بی‌عفتی است، صف‌آرایی کند و از هویت خود حفاظت نماید. این یک تکلیف و وظیفه همگانی است.

خطیب جمعه تهران گفت: زیست عفیفانه برای جامعه ایمانی تنها یک وظیفه نیست، بلکه یک حق مسلم است. همه مومنان حق دارند در محیطی سالم، پاک و با رعایت حریم‌ها زندگی کنند. بانوان مسلمان حق دارند در محیطی امن رشد کنند و استعدادهایشان شکوفا شود. گاهی موضوعات به صورت تکلیف مطرح می‌شود و از آنجا که طبیعت انسان تمایل به فرار از تکلیف دارد، ممکن است این امر دشوار به نظر برسد؛ اما زمانی که موضوعی حق انسان باشد، مطالبه و پیگیری آن به صورت جدی انجام می‌شود. جامعه اسلامی از نظر رشد فرهنگی در زمینه زنان باید به نقطه‌ای برسد که همه بانوان زیست عفیفانه را حق مسلم خود بدانند و آن را مطالبه کنند.

