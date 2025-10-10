سرهنگ غلامرضا جمشیدی‌پور، از نیرو‌های جان‌برکف انتظامی، ۱۶ مهر ۱۴۰۴ در جریان درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر در محور نهبندان به زابل، به فیض شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، پیکر سرهنگ غلامرضا جمشیدی‌پور از نیرو‌های جان‌برکف انتظامی با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان و خانواده و بستگان شهید در مصلای الغدیر خرم آباد تشییع و در گلزار شهدا به خاک سپرده شد.

