تشییع پیکر شهید جمشیدی پور پلیس لرستانی در خرم آباد
سرهنگ غلامرضا جمشیدیپور، از نیروهای جانبرکف انتظامی، ۱۶ مهر ۱۴۰۴ در جریان درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر در محور نهبندان به زابل، به فیض شهادت نائل آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
پیکر سرهنگ غلامرضا جمشیدیپور از نیروهای جانبرکف انتظامی با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان و خانواده و بستگان شهید در مصلای الغدیر خرم آباد تشییع و در گلزار شهدا به خاک سپرده شد.
گفتنی است شهید جمشیدی پور، فرزند غیور لرستان، دارای دو فرزند (پسر ۱۲ساله و دختر ۷ساله) است.