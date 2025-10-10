پخش زنده
هواشناسی چهارمحال و بختیاری در خصوص وزش باد، خیزش گرد و خاک و انتقال گرد و غبار به استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل هواشناسی استان گفت: این سامانه از امروز در استان آغاز و تا دوشنبه ادامه دارد.
معصومه نوروزی با اشاره به اینکه کاهش دید و کیفیت هوا از پیامدهای این سامانه است به افراد آسیب پذیر توصیه کرد: از قرار گرفتن در محیطهای باز در مواقع آلودگی اجتناب کنند.
به گفته وی: این سامانه درمناطق استان به ویژه شهرستانهای شهرکرد، بن، سامان، بروجن فرخ، شهر، فارسان کوهرنگ و شمال کیار پیش بینی شده است.