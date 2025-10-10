تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت
مدیر عامل واحد تولیدی فولاد سفید دشت از افزایش تولید آهن اسفنجی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدی گفت: تولید آهن اسفنجی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۴، ۵۱۸ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد رشد داشته است.
وی افزود: کیفیت محصول بر اساس استانداردهای جهانی است که مطابق بر مدیریت کنترل کیفیت ایزو ۹۰۰۱ است
مدیر عامل واحد تولیدی فولاد سفید دشت گفت: در این واحد تولیدی زمینه اشتغال هزار نفر به طور مستقیم فراهم شده ست.
وی با اشاره به ظرفیت اسمی ۸۰۰هزار تنی تولید فولاد سفیددشت گفت: تا کنون با ۶۰ درصد این ظریفت محصول تولید شده است.
تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت تولید آهن اسفنجی در واحدفولاد سفید دشت