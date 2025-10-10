پخش زنده
مجموعه گردشگری علی آباد کتول با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان، با اشتغالزایی مستقیم برای ۴۵ نفر به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان در این مراسم با اشاره به اهمیت این طرح در زمینه گردشگری، گفت: این طرح یکی از مهمترین و راهبردیترین فعالیتها در شهرستان علی آباد کتول است که با ۹۰ درصد آورده شخصی و ۱۰ درصد تسهیلات گردشگری راهاندازی شده است و باعث اشتغال پایدار در این شهرستان میشود.
استاندار گلستان همچنین به درخواستهای مردم شهرستان علی آباد کتول برای احداث تله کابین اشاره کرد و افزود: این طرح تمامی موارد زیستمحیطی و منابع طبیعی را مرتفع کرده و سرمایهگذار آن شناسایی شده است و تا یک ماه آینده کلنگ تله کابین علی آباد کتول به زمین خواهد خورد و کار عملیاتی آن آغاز میشود.
رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: گردشگری باعث اشتغال و پیشرفت استان میشود و ما از طرحهای گردشگری حمایت کامل میکنیم، چون در مسیر توسعه استان حرکت میکنند.
وی همچنین بر لزوم ایجاد زیرساختهای گردشگری برای جذب گردشگر در سطح بینالمللی تأکید کرد.
فریدون فعالی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری گلستان، در ادامه گفت: مجموعه گردشگری علی آباد کتول با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان در مرحله یک به بهرهبرداری رسیده و برای ۴۵ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی شده است.
او افزود: این طرح هزار و هشتمین تأسیسات گردشگری در سطح استان است که به بهرهبرداری رسیده و در حال حاضر ۱۵۳ طرح عمرانی گردشگری در دست اقدام داریم که با اعتبار ۵۰ همت در حال اجراست.