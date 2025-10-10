پخش زنده
استاندار تهران این شهر را نماد رنگینکمان اقوام و نمونهای کمنظیر از همزیستی مسالمتآمیز ادیان دانست و تأکید کرد: این کلانشهر با سابقه تاریخی چند هزارساله، ظرفیتهای کمنظیری دارد که باید بیش از پیش به مردم معرفی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان دیروز در اولین تور تهرانگردی استانداری و همزمان با چهارمین روز از «هفته تهران»، از مجموعه جهانی کاخ گلستان و چند بنای تاریخی و مذهبی دیگر دیدن کرد.
معتمدیان با بیان اینکه تهران برخلاف تصور عموم، شهری با پیشینه چند هزار ساله است، افزود: کاوشهای باستانشناسی در مناطق چیذر، دروس و قیطریه قدمت ۳۰۰۰ ساله تهران را اثبات کرده و کشف اسکلت بانوی ۷۰۰۰ ساله در منطقه عودلاجان نیز نشان از عمق تاریخی این سرزمین دارد.
وی ادامه داد: در کنار این میراث تاریخی، تهران نمادی از همزیستی ادیان و اقوام است؛ به گونهای که خیابان سیتیر تا میرزا کوچکخان، با وجود مساجد، کلیساها، کنیسه و آتشکده در فاصلهای کوتاه، نمادی کمنظیر از صلح و دوستی ادیان محسوب میشود و همچنین، حضور اقوام گوناگون از جمله لر، کرد، ترک، آذری و بلوچ در پایتخت، جلوهای از رنگینکمان فرهنگی ایران را در تهران پدید آورده است.