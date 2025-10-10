به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان دیروز در اولین تور تهران‌گردی استانداری و همزمان با چهارمین روز از «هفته تهران»، از مجموعه جهانی کاخ گلستان و چند بنای تاریخی و مذهبی دیگر دیدن کرد.

معتمدیان با بیان اینکه تهران برخلاف تصور عموم، شهری با پیشینه چند هزار ساله است، افزود: کاوش‌های باستان‌شناسی در مناطق چیذر، دروس و قیطریه قدمت ۳۰۰۰ ساله تهران را اثبات کرده و کشف اسکلت بانوی ۷۰۰۰ ساله در منطقه عودلاجان نیز نشان از عمق تاریخی این سرزمین دارد.

وی ادامه داد: در کنار این میراث تاریخی، تهران نمادی از همزیستی ادیان و اقوام است؛ به گونه‌ای که خیابان سی‌تیر تا میرزا کوچک‌خان، با وجود مساجد، کلیساها، کنیسه و آتشکده در فاصله‌ای کوتاه، نمادی کم‌نظیر از صلح و دوستی ادیان محسوب می‌شود و همچنین، حضور اقوام گوناگون از جمله لر، کرد، ترک، آذری و بلوچ در پایتخت، جلوه‌ای از رنگین‌کمان فرهنگی ایران را در تهران پدید آورده است.