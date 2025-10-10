

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تشریح حضور کشورمان در نشست کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی که با حضور کشور‌های عضو حوزه اقیانوس هند در نوشهر برگزار شد، گفت: این اجلاس فرصتی برای تعمیق و استمرار تعاملات بین‌المللی نیرو‌های دریایی کشور‌ها فراهم می‌کند.

دریادار فرامرز بمانی افزود: نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نیروی راهبردی، علمی و سیاسی، همواره در این برنامه‌ها حضور فعال دارد و اقدامات گسترده‌ای در تمامی ابعاد انجام می‌دهد.

او ادامه داد: نشست بین‌المللی کارگروه اقدامات بشردوستانه و مقابله با بلایای طبیعی به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و با ریاست مشترک نیروی دریایی ایران و هند برگزار شد و با کیفیت بسیار بالایی به پایان رسید.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش، درباره ابتکار ویژه نیروی دریایی ایران در این اجلاس گفت:در طول نشست، مسابقه‌ای برای سنجش آمادگی رزمی و توان بدنی شرکت‌کنندگان برگزار شد که خوشبختانه نیروی دریایی ایران مقام اول را کسب کرد و از مدال‌آوران توسط مهمانان تجلیل به عمل آمد





دریادار فرامرز بمانی گفت: حضور فعال در چنین برنامه‌های بین‌المللی، نه تنها باعث ارتقای سطح تعاملات دریایی می‌شود، بلکه نقش نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک نیروی راهبردی در عرصه بین‌المللی تثبیت می‌کند.





نشست بین‌المللی کارگروه اقدامات بشردوستانه مقابله با بلایای طبیعی آیونز ۲۰۲۵، با حضور نمایندگانی از کشور‌های پاکستان، سریلانکا، هند، امارات، اندونزی، چین، فردا با شعار «با هم، ایمنی و امنیت دریایی» به میزبانی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نوشهر برگزار می‌شود و نمایندگان کشور‌های قطر، میانمار، فرانسه، بنگلادش و عربستان هم به صورت برخط در این نشست شرکت کردند.