در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین قمی، ریاست سازمان تبلیغات اسلامی کشور، با آیت‌الله نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، که با حضور استاندار گلستان نیز همراه بود، نکات مهم و راهبردی درباره شرایط حساس کشور مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت‌الله نورمفیدی ضمن تأکید بر اهمیت حفظ اقتدار ملی و جلوگیری از تحمیل خواسته‌های دشمنان به ایران، گفت: شرایط فعلی کشور بی‌سابقه است و دشمنان به دنبال ایجاد ایران ضعیف و تسلیم هستند، همانند برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس. اما نگاه امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب کاملاً متفاوت است؛ راه امام راه انبیای الهی و ایستادگی در برابر زورگویان است.

او افزود:مهم‌ترین وظیفه ما تبیین این شرایط خاص به مردم است تا ایران را در جایگاه واقعی خود معرفی کنیم و نشان دهیم که دشمنان تنها با تسلیم شدن ایران به خواسته‌هایشان آرام می‌گیرند. مردم در جنگ دوازده روزه ماهیت واقعی دشمن را بهتر فهمیدند.

آیت‌الله نورمفیدی با اشاره به شخصیت والای شهید سردار سلیمانی، اظهار داشت:شهید سلیمانی نه فقط یک مجاهد بلکه انسانی کامل و سخنان او خطاب به تمام اقشار جامعه بود. برای حفظ انسجام ملی و جذب همه مردم، باید با مهربانی و بدون خشونت عمل کنیم و زمینه‌ای برای مشارکت عمومی فراهم کنیم.

او همچنین به اهمیت ایجاد رضایتمندی عمومی و تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی مردم تأکید کردند و گفتند: ممکن است نتوانیم همه خواسته‌های مردم را برآورده کنیم، اما با اخلاق و رفتار شایسته می‌توانیم اعتماد و رضایت عمومی را به دست آوریم. رفتار شایسته در ادارات و خدمت‌رسانی می‌تواند زمینه‌ساز انسجام ملی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان در پایان تصریح کرد:انقلابی بودن یعنی درک دقیق شرایط حساس کشور. همچنین کسانی که در رسانه‌ها درباره مسائل کشور صحبت می‌کنند، اگر اطلاعات کافی ندارند نباید ذهن مردم را خراب کنند.