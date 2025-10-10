معاونت علمی اعلام کرد: برای قرارداد‌هایی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان معافیت از ضرایب حق بیمه به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح داد: این حمایت در چارچوب ماده ۷ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان تأمین اجتماعی منعقد شده، صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم، شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول، از پرداخت ضرایب اجباری حق بیمه قراردادها معاف می‌شوند. این ضرایب به‌طور معمول بین ۶.۷ تا ۱۶.۶۷ درصد از ارزش قرارداد را شامل می‌شوند.

امرایی هدف از این اقدام را «تقویت توانمندی شرکت‌ها» و «کمک به حل چالش‌های فناورانه کشور» عنوان کرد.

این مقام مسئول در پایان نحوه بهره‌مندی از این مزیت را تشریح کرد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه و تأیید معاونت علمی، مفاصا حساب مربوط به قراردادهای دانش‌بنیان خود را بدون نیاز به پرداخت این ضرایب، از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند.