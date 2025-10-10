تحلیل اوضاع سیاسی منطقه خاورمیانه، سبک زندگی دینی و ضرورت مقابله با بی‌عدالتی‌ های اقتصادی از مهمترین محورهای خطبه های نماز جمعه امروز مشهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه مشهد مقدس امروز در خطبه‌ های نماز جمعه در حرم مطهر رضوی با اشاره به سالگرد عملیات طوفان‌ الاقصی گفت: این رویداد نماد «پیروزی و عزت امت اسلامی» است، حرکتی که توانست چهره واقعی مقاومت را در برابر سلطه‌ طلبی‌ ها آشکار سازد.

آیت الله سیداحمد علم الهدی افزود: پس از دو سال جنایت و تجاوز، دشمن ناچار به پذیرش مذاکره با فلسطینی‌ ها شد؛ امری که به گفته او نشان از شکست راهبردهای اشغالگران و برتری ایمان ملت فلسطین دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در بخش دیگری از خطبه‌ ها، با قدردانی از دست‌ اندرکاران کنگره ۱۸ هزار شهید خراسانی، تأکید کرد: این رویداد فرصتی برای بازشناسی پیوند نسل‌ های امروز با آرمان‌ های انقلاب اسلامی است.

علم الهدی گفت: محتوای این کنگره و نمایشگاه شهدا نشان داد که محور زندگی شهدا، سبک زندگی توحیدی و خدا‌محور بوده است؛ الگویی که دوری از مصرف‌ گرایی و لذت‌ طلبی را با رضای الهی و خلوص در عمل پیوند می‌ زند.

وی با انتقاد از ترویج سبک زندگی غربی و مظاهر بی‌ حجابی و بی‌ عفتی در جامعع، بیان کرد: چنین جریان‌ هایی خواست دشمنان است و نباید راه نفوذ فرهنگی در جامعه را برای آن‌ ها باز کرد.

امام جمعه مشهد افزود: کسانی که پس از جنگ دچار وابستگی فکری به فرهنگ مصرف و تبلیغ مظاهر غربی شده‌ اند، در برابر فرهنگ اسلامی ایستاده‌ اند.

آیت الله علم الهدی در بخش دیگری از سخنانش با هشدار نسبت به احتکار، گران‌ فروشی و سوء استفاده اقتصادی داخلی، این رفتارها را «خودتحریمی» توصیف کرد و خواستار اقدام قاطع مسئولان برای مهار این نابسامانی‌ ها شد.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: مشکلات اقتصادی امروز جامعه بیش از آنکه از تحریم‌ های خارجی ناشی شود، در بی‌ رحمی و سوء مدیریت برخی سودجویان داخلی ریشه دارد.

وی اظهار داشت : استحکام و‌ بقاء نظام اسلامی در طول سال‌ ها نشان داده است که اراده الهی در حفظ این نظام جاری است و خداوند بار دیگر نشانه‌ های پیروزی را بر پیشانی ملت و نظام اسلامی نقش خواهد زد و عناصر ناپاک را از مسیر پیشرفت کشور کنار خواهد زد.