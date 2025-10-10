پخش زنده
روز بازارها در شهر همدان در روزهای هفته برپا میشوند و همدانیها برای تامین مایحتاج خود به ویژه تره بار و میوه به آنها مراجعه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، تنوع در جمعه بازار از کیف، کفش و انواع پوشاک گرفته تا لوازم خانگی، میوه و سبزیجات زیاد است.
البته ناگفته پیداست که گستره دایره انتخاب هر فرد برای خرید، مستقیم به موجودی حساب بانکی او وصل میشود.
برخی قیمتها را مناسب میدانستند و برخی هم از قیمتهای بالا گله داشتند.
از سویی وجود برخی از این بازارها مثل جمعه بازار در منطقه مسکونی به دلیل سروصدای نامتعارف، بوق و ترافیک ماشینها و پارک در جاهای نا مناسب موجب نارضایتی اهالی شده است.