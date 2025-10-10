تجلیل از دانشآموزان برتر لرستانی در طرح ملی «ایران دیجیتال»
در مراسمی از چهار نفر از دانشآموزان استان لرستان که موفق به کسب رتبههای برتر کشوری طرح ملی «ایران دیجیتال» شدند تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان، در آیین تجلیل از دانشآموزان برتر استان در طرح ملی «ایران دیجیتال» با بیان اینکه توسعه مهارتهای هوش مصنوعی و برنامهنویسی از اولویتهای دولت در مسیر تحول دیجیتال است، از حمایتهای دلسوزانه و نگاه آیندهنگرانه استاندار لرستان، در زمینه گسترش آموزشهای فناورانه و تربیت نسل نوآور قدردانی کرد.
حمید کشکولی با اشاره به اینکه طرح ملی «ایران دیجیتال» از ابتدای تیر ۱۴۰۴ آغاز شده است، گفت:این طرح با هدف آموزش رایگان و فراگیر مهارتهای هوش مصنوعی و برنامهنویسی به دو میلیون دانشآموز و ۲۰۰ هزار معلم در سراسر کشور، بستری نو برای شکوفایی استعدادهای نسل جدید فراهم کرده است.
وی افزود: این برنامه با بهرهگیری از روشهای بازیمحور و خلاقانه، مسیر یادگیری را برای دانشآموزان جذاب و انگیزهمند کرده و معلمان را نیز در فرآیند آموزش مهارتهای آینده سهیم نموده است.
معاون استاندار با بیان اینکه استان لرستان در اجرای این طرح مشارکت گستردهای داشته است، اظهار کرد: بر اساس تفاهمنامه منعقدشده میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش، ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان متعهد است ۵۰ هزار نفر از جامعه هدف استان را در این طرح ملی مشارکت دهد و ضمن پیگیری آزمونهای مهارتی، نسبت به معرفی نفرات برتر اقدام کند.
کشکولی با ابراز خرسندی از موفقیت دانشآموزان لرستانی گفت:در آزمون برگزارشده در تیر و مرداد سال جاری، چهار نفر از دانشآموزان استان لرستان موفق به کسب رتبههای برتر کشوری شدند که این افتخار نشاندهنده ظرفیت بالای استان در حوزه استعدادهای فناورانه است.
وی خاطرنشان کرد: در جلسهای با حضور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، مدیران مدارس و خانوادههای دانشآموزان برتر، از این عزیزان قدردانی به عمل آمد.
کشکولی افزود: این موفقیتها حاصل تلاش خانوادهها، حمایت معلمان و سیاستگذاری هوشمندانه مدیریت ارشد استان است.