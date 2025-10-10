به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه خرمشهر در نماز عبادی سیاسی این هفته با اشاره به برگزاری اجلاس نماز در کشور گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند مبارک‌ترین روز سال همان روزی است که این اجلاس برگزار می شود.

حجت الاسلام عادل پور افزود: در تمام امور زندگی باید به نماز اهمیت بالایی بدهیم و ترویج نماز از وظایف همه است.

حجت الاسلام عادل پور در بخش دیگر خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه شکست سختی خورد، اما در تلاش است تا سایه جنگ را بر روی کشور با عملیات روانی و رسانه‌ای نگه دارد و هدف او تاثیر بر روی موضوع اقتصادی است و باید بگویم که نیرو‌های مسلح ما در اوج قدرت هستند.

وی آتش بس ایجاد شده در غزه را پیروزی برای مقاومت و شکست رژیم صهیونیستی عنوان کرد و افزود: شکست یعنی اینکه به هدف نرسیدند که با زور اسرا را آزاد کنند و حماس را نابود کنند و سلاح مقاومت را بگیرند که همه اینها محقق نشد.