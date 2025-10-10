استاندار سمنان گفت:پروژه های نیمه تمام یا پروژه هایی که نیاز به تعمیر و بازسازی در آموزش و پرورش دارند باید در شش ماهه دوم امسال به نتیجه برسند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در این جلسه گفت : در شش ماهه دوم باید سرفصل ها مشخص و وظایف بخش های مربوطه هم مشخص شود تا بتوانیم ۵۷ پروژه ای که باقی مانده است به اتمام برسانیم .

وی افزود: پروژه های نیمه تمامبا پبشرفت فیزیکی بالا یا پروژه هایی که نیاز به تعمیر و بازسازی دارند باید در شش ماهه دوم به نتیجه برسند .

کلانتر هرمزی مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان گفت : در این جلسه در خصوص نهضت توسعه عدالت اموزشی در خصوص مولد سازی ، مسولیت های اجتماعی و بند خ ماده ۲۰ امور مالیاتی که پیشران نهضت توسعه عدالت آموزشی است بحث و تبادل نظر شد .

وی افزود : سامانه ساتع که سامانه مرکزی نهضت توسعه عدالت آموزشی است مورد ارزیابی قرار گرفت و برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ برنامه ریزی شد.

کلانتر هرمزی اظهار کرد: ۱۰۳ کلاس درس هم در روز یکشنبه همزمان با سراسر کشور در استان سمنان به بهره برداری می رسد.