معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان از طراحی و صدور کارت عضویت ویژه برای برگزیدگان خبر داد و گفت: این کارت به‌زودی برای منتخبین برخی طرح‌های بنیاد صادر می‌شود تا از خدمات و مزایای اختصاصی بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نرگس حسین‌مردی در جمع نخبگان ایلام با بیان اینکه ساختار بنیاد ملی نخبگان از ابتدا با مأموریت شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر ایجاد شده است، افزود: این نهاد اکنون نیاز به رویکرد تحولی دارد تا در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت علمی، پژوهشی و فناورانه نخبگان برای حل مسائل کشور و به‌ویژه چالش‌های استان‌ها گام بردارد.

معاون بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر اینکه «خروجی‌محوری» باید شاخص اصلی طرح‌ها باشد، تاکید کرد: تحقیقات و ایده‌های فناورانه زمانی ارزشمند هستند که به حل مشکلات واقعی منجر شوند و قابلیت دفاع علمی و اجرایی داشته باشند.

وی پیشنهاد کرد: از آغاز طراحی طرح‌ها، ذی‌نفعان و صاحبان مساله در کنار پژوهشگران قرار گیرند تا نتایج، کاربردی‌تر و قابل اجرا باشد.

حسین‌مردی با اشاره به محدودیت منابع مالی بنیاد، اظهار کرد: نگاه جدید این نهاد بر حمایت صرف مالی متمرکز نیست بلکه ایجاد بسترهای اشتغال، جذب در دستگاه‌های اجرایی و همکاری با صنایع و بخش خصوصی از اولویت‌ها به شمار می‌رود.

به‌گفته وی، در برخی استان‌ها با مشارکت بخش خصوصی، طرح ویژه جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی و دانش بنیان به‌زودی آغاز می‌شود.

حسین‌مردی درباره حمایت‌های مالی یادآور شد: مبالغ حمایتی، از جمله در قالب طرح کاظمی آشتیانی، از سال گذشته از ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است اما همچنان لازم است از ظرفیت نهادهای استانی و محلی برای تأمین منابع بیشتر استفاده شود.

معاون بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر اینکه حل مسائل هر استان باید توسط نخبگان همان استان انجام شود، نقش بنیاد را تسهیل‌گر و پیونددهنده نخبگان با نهادهای اجرایی و صنعتی دانست و افزود: این پیوند می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های میان‌رشته‌ای و کاربردی در سطح ملی و استانی باشد.

حسین‌مردی ترجیح بنیاد را تمرکز بر چند طرح کلان و اثرگذار به‌جای پراکنده‌سازی منابع در طرح‌های متعدد و فاقد اثرگذاری بارز اعلام کرد و گفت: این رویکرد می‌تواند اثربخشی و پایداری دستاوردها را افزایش دهد.

وی همچنین از ابلاغ شیوه‌نامه حمایت از نخبگان هنری خبر داد و یادآور شد: شیوه‌نامه استاد فرشچیان به منظور حمایت از نخبگان هنری در معاونت مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان به تصویب رسیده و بزودی به اجرا درمی‌آید.

معاون بنیاد ملی نخبگان ضمن گرامیداشت روز ملی نخبگان و تبریک به نخبگان استان ایلام با بیان اینکه حاصل این نشست، اطلاع از دغدغه‌ها و دیدگاه‌های تخصصی نخبگان ایلام بود، تاکید کرد: بنیاد در کنار نخبگان استان خواهد بود تا طرح‌های مسئله‌محور به مرحله اجرا برسد و بتواند بستر حل مسایل توسط نخبگان استان را هموار کند.