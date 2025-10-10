پخش زنده
امروز: -
به مناسبت دومین سالگرد عملیات مقتدرانه و راهبردی طوفان الاقصی همزمان با سراسر کشور راهپمایی بشارت نصر بعد از برگزاری نماز جمعه در هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ راهپمایان با شعارهای؛ نصر من الله و فتح قریب- مرگ به کودک کش مردم فریب، اسرائیل بی ریشه- غزه تسلیم نمیشه، انرژی هستهای حق مسلم ماست- اراده ملی و عزم جوانان ماست، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و غزه اعلام کردند.
این راهپیمایی در بندرعباس از گلزار ملکوتی شهدای بندرعباس تا مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام برگزار شد.