به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ راهپمایان با شعارهای؛ نصر من الله و فتح قریب- مرگ به کودک کش مردم فریب، اسرائیل بی ریشه- غزه تسلیم نمیشه، انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست- اراده ملی و عزم جوانان ماست، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و غزه اعلام کردند.

این راهپیمایی در بندرعباس از گلزار ملکوتی شهدای بندرعباس تا مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام برگزار شد.