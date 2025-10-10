تجلیل استاندار لرستان از اعضای تیم ملی والیبال نشسته
استاندار لرستان در محل برگزاری اردوی تیم ملی والیبال نشسته در خرمآباد از اعضای تیم ملی قدر دانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
استاندار لرستان در دیدار با اعضای تیم ملی والیبال نشسته اعزامی به بازیهای پاراآسیایی ناگویا ژاپن، ضمن قدردانی از تلاشها و افتخارات این قهرمانان، روحیه، اراده و اخلاق والای آنان را مایه مباهات ملت ایران دانست و بر حمایت کامل استان از جامعه ورزشهای جانبازان و معلولان تأکید کرد.
سید سعید شاهرخی در این دیدار که در محل اردوی تیم ملی در خرمآباد برگزار شد، ضمن خوشآمدگویی به ملیپوشان گفت: «بسیار مفتخرم که میزبان جوانان عزیز و قهرمانان تیم ملی والیبال نشسته جمهوری اسلامی ایران در استان لرستان هستیم، از صمیم قلب برای همه شما آرزوی توفیق، سلامتی و سربلندی دارم.»
وی افزود: «رشته شما ویژگی خاصی دارد که از روح بلند، اراده قوی و ایمان عمیقتان سرچشمه میگیرد، شما ادامهدهنده راه قهرمانان بزرگی هستید که سالها مایه افتخار جمهوری اسلامی ایران بودهاند و یقین دارم همچنان این مسیر پرافتخار را ادامه خواهید داد.»
نتیجه هر بازی مهم است، اما وجود شما برای ما ارزشمندتر است.
شاهرخی با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت ملیپوشان در مسابقات پاراآسیایی گفت: «اگرچه پیروزی در مسابقات همواره شیرین و دلنشین است، اما مهمتر از هر نتیجهای، حضور ارزشمند شما و تلاش صادقانهتان برای اعتلای نام ایران است، همین که شما با روحیه و انگیزه در میدان حضور دارید، باعث شادی دل ملت بزرگ ایران هستید.»
شاهرخی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر مهماننوازی مردم لرستان گفت: «خرمآباد و استان لرستان خانه خود شماست، هر زمان اراده کنید، آماده میزبانی شما و خانوادههای محترمتان هستیم، از حضور شما در استان و انرژی مثبتی که به مردم ما بخشیدید، صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم در تمام مراحل زندگی و مسابقات پیشرو موفق باشید و همچنان دل ملت را شاد کنید.»