پژوهشگران دانشگاه آزاد در مطالعه‌ای جدید نشان دادند که استفاده همزمان از تنظیم‌کننده رشد اکسین و نانو هیومیک اسید، موجب افزایش قابل‌توجه وزن خشک برگ و ریشه گیاه دارویی سنبل‌الطیب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پژوهش جدید محققان دانشگاه آزاد استفاده از غلظت‌های ۳۰ و ۴۵ پی‌پی‌ام اکسین و ۶ گرم در لیتر نانو هیومیک اسید، شاخص کلروفیل و محتوای قند‌های محلول گیاه را نیز بهبود داد. این یافته می‌تواند راهکاری مؤثر برای افزایش تولید گیاهان دارویی بومی ایران باشد.

نانو هیومیک اسید با افزایش سطح تماس ریشه‌ها با خاک و تقویت سیستم ریشه‌ای موجب بهبود توسعه ریشه‌ها و افزایش قدرت جذب آب و مواد غذایی می‌شود.

از لحاظ بیوشیمیایی نیز با فعال‌سازی مسیر‌های متابولیکی و آنزیمی به ویژه در سنتز پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها و اسید‌های نوکلئیک تأثیر مستقیمی بر تولید انرژی در گیاه دارد، این انرژی تولید شده به ریشه‌ها منتقل می‌شود تا به عنوان منابع ذخیره‌ای به گیاه کمک کند که در مواقع کمبود منابع بتواند از این ذخایر برای حفظ رشد و عملکرد خود استفاده کند.