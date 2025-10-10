تیم ملی فوتبال کشورمان با پیراهن سفید و اصلی خود به مصاف تیم ملی روسیه می‌رود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هماهنگی دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه امروز در ورزشگاه ولگوگراد برگزار شد.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه، تیم ایران با پیراهن سفید رنگ به مصاف روسیه قرمزپوش می‌رود.

در این نشست آخرین هماهنگی‌ها درباره موضوعات اجرایی، پزشکی، رسانه‌ای، امنیتی و لجستیکی در حضور مدیران و نمایندگان دو تیم مرور شد.

مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی ایران به همراه مهدی خراطی مدیر اجرایی تیم، پرهان خانلری پزشک تیم ملی، مسعود اردشیر افسر امنیتی و تورج کشاورز مدیر پشتیبانی تیم ملی، به نمایندگی از تیم ایران در این جلسه شرکت کردند.