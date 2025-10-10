واکسیناسیون ۶ میلیون راس دام در آذربایجانشرقی
مدیر کل دامپزشکی آذربایجانشرقی از واکسیناسیون ۶ میلیون راس دام در استان در نیمه نخست امسال خبر داد.
حامی اظهار کرد: یک هزار و ۷۰۹ نوع بیماری دامی وجود دارد که ۸۰۲ مورد آن مشترک بین استان و دام است که برخی از آنها بدون علاج و کشنده هستند.
وی ادامه داد: استان از نظر بیماریهای استراتژیک دامی در وضعیت پایدار است و این در سایه تلاشهای مجموعه دامپزشکی به رغم کمبود نیروی انسانی است.
حامی گفت: تاکنون ۲۳ هزار آزمایش تب مالت در گاوداریها و یک هزار و ۵۸۷ آزمایش مشمشه در باشگاههای پرورش و نگهداری اسب انجام شده است.
وی افزود: هر اسبی که وارد استان میشود در قرنطینه و در مبادی ورودی باشگاهها تست میشود که از تستهای انجام شده یک مورد مثبت بود که معدوم سازی شد.
وی گفت:واکسیناسیون یک میلیون ۶۶۵ هزار و ۳۷۴ راس گوسفند علیه تب برفکی طی امسال انجام شده و موردی مشاهده نشده است.
مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی از فعالیت ۱۸ کشتارگاه در استان خبر داد و گفت: از این تعداد هشت مورد به طور کامل صنعتی هستند.
حامی با بیان اینکه تمامی محصولات مرتبط با گوشت شیر از سوی این اداره کل نظارت و رصد میشود گفت: محصولات ممهور به مهر دامپزشکی مورد تایید است و مردم با آسودگی خاطر میتوانند این محصولات را از فروشگاههای مجاز تهیه کنند.
حامی از صادرات ۶ هزار تن تخم مرغ از استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: از مجموع صادرات انجام شده، هیچ برگشتی نداشتهایم و این نشانگر کیفیت خوب تولیدات دامی استان است.
وی از صادرات ۱.۵ میلیون تن پودر گوشت از استان در این مدت خبر داد.
وی ادامه داد: استان از نظر دارو، درمان و آزمایشگاه نیز جزو استانهای استراتژیک است و در حال حاضر ۲۱۶ داروخانه و ۲۳۰ مرکز درمان دام در استان فعالیت میکنند و آزمایشگاه اداره کل نیز به عنوان آزمایشگاه مرجع و ملی هاری جزو آزمایشگاههای برند به شمار میرود.