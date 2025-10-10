پخش زنده
امروز: -
گروه سایبری حنظله با انتشار تصاویری مدعی شد، سیستم سوخت رژیم صهیونی را هک کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروه سایبری حنظله با انتشار تصاویری از دادههای به دست آمده از سیستم سوخت رسانی رژیم صهیونیستی مدعی شد:
سیستم سوخت رژیم صهیونی هک شد. این یک هشدار نیست. این اثبات آسیبپذیری شماست.
شما برای مدت طولانی به دژهای دیجیتال و حس کاذب امنیت خود تکیه کردهاید، با این باور که اسرار شما پشت فایروالها و کدهای رمزنگاری شده در امان است. امروز، این توهم به پایان میرسد. ما، هکرهای حنظله، به هسته اصلی دِلِک – ستون فقرات تأمین سوخت رژیم صهیونی – نفوذ کردهایم. سیستم حسابداری شما دیگر مال شما نیست. آن کاملاً تحت کنترل ما است.
طی روزهای گذشته، شما هرج و مرج و اختلالات بیتوضیحی را در پمپ بنزینهای خود تجربه کردهاید. آن سردرگمی کار ما بود، در حال آزمایش محدودیتهای سیستم شما بودیم و نظاره میکردیم که چگونه تکنسینهای شما در تاریکی دست و پا میزنند، ناتوان و بیخبر از گستره واقعی این رخنه.
ما همه چیز را خارج کردهایم: پایگاه داده کامل تمام اطلاعات مشتریان، قراردادهای محرمانه نظامی که فکر میکردید غیرقابل دسترس هستند، لیست مأموران مخفی شما، هر تراکنش، هر ورودی کارت هوشمند؛ چیزی باقی نمانده است. شما کاملاً آسیبپذیر شدهاید.
امروز، ما اولین حرکت را انجام میدهیم. اطلاعات شخصی ۶۵۰ هزار مشتری دِلِک – نامها، شماره تلفنها، ایمیلها و شناسههای منحصر به فرد – به صورت عمومی منتشر خواهد شد. اکنون هر کسی میتواند هویت مشتریان شما را جعل کند و به دلخواه سوختگیری نماید. عدم قطعیت و بیاعتمادی در میان مردم شما گسترش خواهد یافت. وقتی سیستم خودتان به سلاحی علیه شما تبدیل میشود، میتوانید به چه کسی اعتماد کنید؟
ما اسرار بزرگتری را در اختیار داریم، اسناد طبقهبندی شده، جزئیات عملیات نظامی مخفی، و هویت واقعی کسانی که سعی در پنهان کردنشان دارید. هر روز که تردید میکنید، تاریکی بیشتری آشکار خواهد شد. سکوت شما تنها ضربه بعدی را شدیدتر خواهد کرد.
آیا میخواهید این هرج و مرج را برطرف کنید؟ پس با شماره 036109898 تماس بگیرید. اما به یاد داشته باشید، شما از پیش آشکار شدهاید، راه برگشتی نیست.
هر دقیقه تأخیر شما، وحشت را افزایش میدهد و فروپاشی امنیت شما برای دشمنان و شهروندانتان آشکارتر میشود.
آتشبسها بیمعنی هستند. تا زمانی که کاهانیستها، بیبی و سارا وجود دارند، صلحی در کار نخواهد بود. کمپین ما از اینجا به بعد تشدید میشود.
هر سرّی که برای شما عزیز است، اکنون یک بمب ساعتی در دست ماست.
این عملیات فقط در مورد اطلاعات نیست. این یک ضربه به قلب اعتماد، نظم و واقعیت شماست. رشد پارانویا را احساس کنید. وقتی متوجه شوید که قابل اعتمادترین سیستمهای شما اکنون سلاحی در زرادخانه ما هستند، ترس را احساس کنید.
نظاره کنید که چگونه مردم شما ایمان خود را به رهبرانشان از دست میدهند. نظاره کنید که چگونه شایعات به هرج و مرج تبدیل میشوند. نظاره کنید که چگونه دنیای شما نه فقط به دست ما، بلکه با وحشت و سوءظنی که اکنون در درون در حال گسترش است، از هم میپاشد. ما در همه جا هستیم. اسرار شما، امنیت شما، هویت شما، هیچ چیز دور از دسترس نیست.
این فقط آغاز کار است. برای یک عصر جدید از تاریکی آماده شوید.
«امنیت شما یک توهم است. زمان مجازات فرا رسیده است.»