به مناسبت روز روستا و عشایر، نمایشگاه دستاورد‌های روستایی در بیت تاریخی امام راحل دایر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با روز روستا و عشایر نمایشگاه دستاورد‌های روستایی در قالب ۱۸ غرفه در بیت تاریخی امام راحل دایر شد.

فرماندار خمین در حاشیه برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های روستایی بخش مرکزی خمین گفت: در این نمایشگاه بخشی از توانمندی‌های روستایی به نمایش گذاشته شد.

وحید براتی زاده افزود: خمین از ظرفیت‌های مختلفی در بخش کشاورزی برخوردار است، اما با ضعف‌هایی در این بخش مواجه است که برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌توانند این ضعف‌ها را رفع کند.

وی با بیان اینکه خمین دارای رتبه برتر تولید عسل و زعفران در استان مرکزی است، گفت: با وجود این ظرفیت هنوز نتوانستیم به صنعت بسته بندی و جایگاه اصلی در معرفی این محصولات دست یابیم.

فرماندار خمین گفت: تولید سالانه ۱۱۰ میلیون شاخه گل بریده از دیگر توانمندی‌های روستایی این شهرستان است.

براتی زاده بیان کرد: مناطق روستایی همین از ظرفیت خوبی در بخش گردشگری برخوردار هستند.

او با اشاره به دانشکده مهارت در روستای شهابیه از توابع خمین افزود: اقتصاد و صنعت می‌توانند روستا را متحول کنند و زمینه‌ساز درآمدزایی ساکنان روستا شوند.

بخشدار بخش مرکزی خمین نیز گفت: این نمایشگاه نگاه متفاوتی به کالبد سنتی، محصولات و میراث کهن و آداب و رسوم روستا دارد و سعی شده تا پیوند بین دانشگاه، خانه‌های هلال، خدمات بهزیستی در روستا نشان داده شود.

مهناز نوروزی ادامه داد: این نمایشگاه نشان می‌دهد که کالبد روستا زنده است و روستا فقط محل سکونت و تولید نیست و می‌تواند بین همه ارکان تولید، پیوند ایجاد کند.