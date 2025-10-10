اجرای طرح جمع آوری زغال‌های بلوط درسطح شهرخرم آباد

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی لرستان گفت: با هدف صیانت از جنگل‌های زاگرس و مقابله با قاچاق فرآورده‌های چوبی، طرح جمع آوری زغال‌های حاصل از درختان بلوط در سطح شهر خرم آباد اجرا شد.