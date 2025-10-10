اجرای طرح جمع آوری زغالهای بلوط درسطح شهرخرم آباد
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی لرستان گفت: با هدف صیانت از جنگلهای زاگرس و مقابله با قاچاق فرآوردههای چوبی، طرح جمع آوری زغالهای حاصل از درختان بلوط در سطح شهر خرم آباد اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان گفت: با هدف برخورد با متخلفان و جلوگیری از عرضه زغالهای غیر مجاز در سطح شهر مقادیر قابل توجهی زغال حاصل از قطع غیر قانونی درختان بلوط جمع آوری شد و تعدادی از عاملان تهیه و فروش این ذغالها شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ امیری افزود: حفظ حراست از جنگلهای بلوط زاگرس وظیفه همگانی است و هرگونه تخریب یا برداشت غیرمجاز از این منابع طبیعی پیگرد قانونی دارد، یگان حفاظت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط با جدیت با پدیده قاچاق چوب و ذغال برخورد خواهد کرد.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تهیه و فروش ذغال غیر مجاز مراتب را از طریق سامانه شبانه روزی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع دهند.