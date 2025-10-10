به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در حاشیه اختتامیه رویداد سه روزه دختران حاج قاسم در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: دختران حاج قاسم در خراسان جنوبی در قالب جبهه دختران حاج قاسم در طول سال فعالیت‌های متنوعی انجام می‌دهند.

حجت الاسلام سالاری مکی افزود: حدود ۲۰۰ نفر از دختران حاج قاسم از شهرستان‌های مختلف استان در این رویداد حضور دارند و در طول سه روز، چهار مهارت اصلی شامل شناسایی مسائل مهم کشور، طراحی راهکار برای حل مسائل، اجرای عملیات و ارائه نتایج را در حوزه‌های مختلف را فرا گرفتند.

به گفته وی هدف اصلی تشکیل تشکل دختران حاج قاسم تربیت فرماندهان فعال فرهنگی است تا این دختران با شرکت در دوره‌های آموزشی به مدیران آینده و فعال تبدیل شوند.

وی گفت: دختران حاج قاسم در این سه روز به صورت میدانی وارد فعالیت‌های فرهنگی شدن و امروز هر گروه گزارش خود را ارائه می‌کنند و تیم داوری تیم‌های برتر را معرفی و علاوه بر تقدیر در اختتامیه، به گروه دختران حاج قاسم نیز معرفی می‌شوند.

رییس سازمان مدارس صدرا و بنیاد ملی نوجوان سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به این فرمایش امام خمینی(ره) مبنی براین که سربازان من در گهواره‌ها هستند، گفت: امید امام راحل در انقلاب به دبستانی‌ها و نوجوان‌ها بود و همان‌ها در راهپیمایی‌ها شرکت کردند و بعضی از آنها به شهادت رسیدند و بعد از پیروزی انقلاب، همین نوجوان‌ها در مقابل دشمن ایستادگی و مقاومت کردند و جمعی از آنها به شهادت رسیدند.

حجت الاسلام تقدیری افزود: نوجوانان غزه هم با الگو گیری از نوجوان‌ها و جوانان ایرانی با دشمن صهیونی مبارزه می‌کنند.

وی با اشاره به شهادت سردار شهید حاج قاسم، افزود: دختران حاج قاسم ادامه دهنده راه حاج قاسم هستند.

۱۷ گروه و در مجموعه ۱۵۰ نفر از دختران حاج قاسم در این رویداد حضور داشتند که به هر گروه یک انگشتر متبرک شده توسط رهبر معظم انقلاب اعطا شد.

در این مراسم همچنین از حجت الاسلام صفورایی، سه نفر از مدیران قرارگاه نوجوانی استان و از سه گروه خلاق ایده پرداز حاج قاسم تقدیر شد.

این رویداد از ۱۶ تا ۱۸ مهر ماه با حضور دختران حاج قاسم در بیرجند برگزار شد.