به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم سیمرغ در بیست و چهارمین بازی لیگ هاکی روی یخ دختران کمتر از ۱۸ سال، ۴ بر ۳ از سد تندر گذشت و صدرنشین شد.

در این بازی که پنجشنبه ۱۷ مهر در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد؛ برای شاگردان حدیث پورهاشمی و دیبا فرزام نیا در تیم سیمرغ شارمین طباطبایی ۳ گل به ثمر رساند و دیگر گل این تیم را ملیکا مهابادی زد. گل‌های شاگردان نگار ارجمند و حدیثه خلج را در تیم تندر روژا رمازی، مهرسا غلامی و صبا احمدی زدند.

در پایان این بازی صبا احمدی از تیم تندر و هلنا هوشنگی از تیم سیمرغ تاثیرگذارترین بازیکنان دو تیم معرفی شدند.

قضاوت این بازی را حوریا غریبی، امیر حسین رودسرابی، امیر مقدم و علی صحرایی برعهده داشتند و هال ملک مدنی در میز داوران وقایع بازی را ثبت کرد.

در ادامه این رقابت‌ها دوشنبه ۲۱ مهر تیم‌های تندر و سپندار به مصاف هم می‌روند. در جدول تیم‌های سیمرغ و هما با ۲۵ امتیاز به ترتیب در رده‌های اول و دوم جای دارند و تیم‌های تندر با ۱۶ و سپندار با ۷ امتیاز سوم و چهارم هستند.