امیر مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: شاخص کل بورس پس از اینکه در محدوده کف کانال صعودی قرار گرفت، توانست مقاومت مهم ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحدی را با موفقیت به سمت بالا بشکند. این شکست فنی نقطه شروع یک موج صعودی قدرتمند در بازار بود که منجر به افزایش قابل توجه تقاضا و رشد معاملات شد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود روند صعودی شاخص کل بورس همچنان ادامه داشته باشد و اصلاح‌های احتمالی که در بازار رخ می‌دهد، بیشتر به عنوان فرصت‌هایی مناسب جهت ورود سرمایه‌گذاران و تثبیت قیمت‌ها تلقی شود.

مقدم در ادامه گفت: اهداف قیمتی پیش‌روی شاخص کل شامل رسیدن به محدوده ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در کوتاه‌مدت و در بلندمدت سقف کانال صعودی در حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد است که می‌تواند افق روشنی برای سرمایه‌گذاران باشد.

امیر مقدم همچنین درباره شاخص کل هم‌وزن گفت: این شاخص پس از عبور از مقاومت ۷۸۰ هزار واحدی، روند صعودی قدرتمندی را آغاز کرده و تقاضا در سهام کوچک بازار افزایش یافته است.

هدف بعدی شاخص هم‌وزن، رسیدن به محدوده ۹۰۶ هزار واحد است که نشان‌دهنده حفظ روند مثبت و ادامه کانال صعودی می‌باشد.

این وضعیت حاکی از تعادل و رشد متوازن بازار است که می‌تواند به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی بازار و سیگنال‌های فنی، به نظر می‌رسد فضای بورس همچنان برای رشد قیمت‌ها مناسب است و سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت می‌توانند از فرصت‌های موجود بهره‌مند شوند.