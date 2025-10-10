به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ راهپیمایی «بشارت نصر» در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین، امروز پس از اقامه نماز عبادی - سیاسی جمعه با حضور نمازگزاران در سراسر استان مازندران برگزار شد.

راهپیمایان ضمن اعلام حمایت خود از فلسطینیان و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش، سکوت مجامع بین المللی در قبال تضییع حقوق ملت فلسطین را نیز محکوم کردند.

در ساری مرکز استان، راهپیمایان مسیر مصلای امام خمینی (ره)، میدان شهدا تا میدان ساعت را پیمودند و در پایان بر مفاد قطعنامه راهپیمایی تاکید کردند.

متن قطعنامه راهپیمایی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» (الأنفال: ۶۰)

در دومین سالگرد عملیات مقتدرانه و راهبردی «طوفان الاقصی»، که غزه قهرمان را به نماد وجدان بیدار بشریت و صحنه خلق عظیم‌ترین حماسه‌های قهرمانی و فداکاری مجاهدان تبدیل کرده است، ما ملت انقلابی ایران اسلامی با شرکت در راهپیمایی «بشارت نصر»، پیروزی مقاومت بر استکبارجهانی را فریاد و با محکوم کردن دهه‌ها ظلم، کشتار، تخریب و کوچ اجباری و نسل کشی، حمایت قاطع خود را از مقاومت پولادین فلسطین و مردم مظلوم غزه با طنین حق طلبانه "الله اکبر"، «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» اعلام می‌کنیم:

۱-ما شرکت‌کنندگان در راهپیمایی سراسری «بشارت نصر»، با ایمان راسخ به وعده الهی و درک عمیق از تحولات میدانی و سیاسی منطقه، معتقدیم که عملیات بزرگ و تاریخ‌ساز «طوفان‌الاقصی» نقطه عطفی در مسیر مبارزه با فاشیسم صهیونیستی و سلطه‌طلبی استکبار جهانی به شمار می‌آید. این عملیات با درهم شکستن هیمنه پوشالی رژیم اشغالگر قدس و تغییر بنیادین در معادلات قدرت، نشان داد که مقاومت اسلامی فلسطین به مرحله‌ای از بلوغ سیاسی، نظامی و راهبردی رسیده است که می‌تواند با تلفیق هوشمندانه میدان و دیپلماسی، معادلات منطقه‌ای را به سود جبهه حق و مقاومت دگرگون سازد.

۲- ما شرکت کنندگان در این حرکت ملی و مردمی با تأکید بر حقوق مشروع مردم فلسطین، معتقدیم، توافق شرم الشیخ باید با خروج فوری و کامل نیرو‌های اشغالگر از مناطق پرجمعیت و سراسر نوار غزه، تسهیل و تشدید ورود کمک‌های بشردوستانه و آغاز بی‌درنگ روند بازسازی بیمارستان‌ها، منازل و زیرساخت‌های ویران‌شده همراه باشد. اجرای این مفاد باید بی‌قید و شرط و بدون هرگونه بهانه‌تراشی یا تأخیر از سوی رژیم صهیونی صورت گیرد.

۳- ما ملت انقلابی ایران با باور راسخ به عدالت و آزادی، اعلام می‌داریم که حمایت از مبارزه مشروع ملت فلسطین برای رهایی از اشغال، آپارتاید و استعمار، وظیفه‌ای انسانی، اسلامی و جهانی است. بدیهی است که هرگونه تصمیم‌گیری درباره آینده فلسطین، منحصراً در صلاحیت ملت فلسطین و نیرو‌های مقاومت آن است و هیچ قدرت یا نهاد خارجی حق دخالت در اراده این ملت را ندارد. همچنین، هر تلاشی که توقف کامل نسل‌کشی، خروج ارتش اشغالگر و بازسازی فراگیر غزه را تضمین کند، باید مورد حمایت قرار گیرد.

۴_ ما ایرانیان معتقد به آرمان‌های انقلاب اسلامی بر این باوریم که پاسداشت عملیات غرورآفرین «طوفان‌الاقصی» و برگزاری این راهپیمایی نمادین، گشایش فصلی نو در روایت پیروزی مقاومت و بشارت نصر است. این حضور پرشور و حماسی، فریادی متحد علیه ظالم و جلوه‌ای آشکار از همبستگی راستین ملت شریف ایران با مردم قهرمان غزه و تعهدی است که تا آزادسازی کامل قدس و تحقق پیروزی نهایی، با صلابت و استقامت پی گرفته خواهد شد. همچنین بار دیگر بر لزوم اتحاد مقدس و انسجام اجتماعی ملت ایران تاکید می‌کنیم و به دولت محترم توصیه میکنیم که با رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه، زمینه‌های این انسجام و اتحاد را مستحکم کند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی / جمعه ۱۸ مهر ماه سال ۱۴۰۴