به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه موقت اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه، ثمره مقاومت را اتحاد برشمردو گفت: این اتحاد بود که باعث به لرزه انداختن پایه‌های استکبار جهانی و منفورشدن چهره رژیم صهیونیستی در جهان شد.

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی از بین بردن و خلع سلاح حماس، خالی کردن مردم از غزه و آزاد کردن اسرای صهیونیستی را از جمله اهداف صهیونیسم در دو سال گذشته عنوان کرد که به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه رژیم صهیونیستی با بجای گذاشتن بیش از ۶۷ هزار شهید و ۲۰۰ هزار مجروح با نقض صریح قوانین بین الملل، جلوگیری از ورود کمک‌های بشر دوستانه و بستن آب و غذا و آب بر مردم از هیچ جنایتی دریغ نکرد، افزود: امروز ماهیت این رژیم کودک کش و خونخوار در همه جای جهان مشخص شده است.

خطیب جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود در حمایت از لایحه حجاب و عفاف گفت: کوتاهی عمل در اجرای قانون باعث اختلاف و از بین رفتن انسجام ملی می‌شود.