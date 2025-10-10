

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی‌فقیه در مازندران درخطبه‌های نماز جمعه ساری با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی گفت: محاصره مردم مظلوم غزه که با حمیات آمریکا رخ می‌دهد جنایت آشکار بر علیه بشریت و انسانیت است

آیت الله محمد باقر محمدی لائینی افزود: رژیم اسرائیل با پشتیبانی کامل آمریکا، مردم مظلوم غزه را در سخت‌ترین شرایط انسانی قرار داد و دولت‌های اسلامی متاسفانه تنها نظاره‌گر این فجایع هستند.

او با بیان اینکه رژیم غاصب صهیونیستی حتی پس از اعلام آتش‌بس نیز ده‌ها نفر را به شهادت رساند، ادامه داد: بیداری ملت‌ها و نفرت جهانی از جنایات صهیونیست‌ها و حامیانشان، نوید محو این رژیم و فروپاشی نظام استکباری آمریکا را می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران از حرکت کاروان بین المللی صمود برای کمک رسانی به غزه را مورد تمجید قرار داد و گفت: متأسفانه رژیم صهیونیستی با برخورد ناجوانمردانه، مانع از رسیدن ده‌ها کشتی حامل کمک‌های انسان‌دوستانه به مردم غزه شد.

آیت الله محمد باقر محمدی لائینی با اشاره به روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، نسبت به سهل‌انگاری برخی نهاد‌ها در پیش‌بینی و پیشگیری از حوادث طبیعی هشدار داد و گفت: باید فناوری و نظام مهندسی را در این مسیر جدی گرفت و نباید به امضا‌های مهندسی بی‌دقت عادت کنیم.





او از دستگاه‌های نظارتی خواست مسئولیت خود را در این زمینه با جدیت دنبال کنند.





امام جمعه ساری با اشاره به روز جهانی نابینایان گفت: وظیفه دولت، نهاد‌های عمومی و خیرین است که در رفع مشکلات معلولین، به‌ویژه نابینایان، گام بردارند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان بر اهمیت ارتباط سه‌گانه مسجد، منزل و مدرسه گفت:این سه مکان مهم‌ترین مراکز زیست دینی، عاطفی و علمی نسل آینده هستند که در کنار هم می‌توانند در برابر آسیب‌های فضای مجازی مقاومت کنند.





آیت‌الله محمدی لائینی کودکان را امانتی الهی دانست و افزود:باید فرزندان را با معیار‌های دین و خواست صاحب امانت تربیت کنیم و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این راه نقش مهمی ایفا می‌کند

وی همچنین با اشاره به روز جهانی غذا، سوءتغذیه را یکی از بحران‌های مهم امروز دانست و ادامه داد: گرانی مواد غذایی و ناتوانی خانواده‌ها در تأمین مواد غذایی به‌ویژه برای کودکان نگران‌کننده است و دولت باید در این زمینه اقدام جدی کند