قشرهای مختلف مردم قم با شرکت در راهپیمایی بشارت نصر بر همبستگی خود را مردم مظلوم فلسطین تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، نمازگزاران جمعه قم امروز پس از اقامه فریضه جمعه با حضور در راهپیمایی بشارت نصر ضمن اعلام انزجار از جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی بر ادامه راه مقامت تاکید کردند.
راهپیمایان قمی با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائيل و فلسطین فلسطین حمایتت میکنیم همبستگی و حمایت تمام عیار خود از آرمان مقاومت را به رخ کشیدند.
راهپیمایی بشارت نصر مردم قم امروز از مصلی قدس تا چهارراه شهدا برگزار شد و راهپیمایی کنندگان با تجمع در این محل ضمن قرائت بیانیهای جنایات رژیم صهیونستی را حاصل حمایتهای آمریکا و اسرائیل دانستند.