تاکید بر مدیریت منابع آب و تعادل بین رهاسازی آب و تأمین نیاز روستا‌ها

تاکید بر مدیریت منابع آب و تعادل بین رهاسازی آب و تأمین نیاز روستا‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه آبادان امروز در خطبه‌های نماز جمعه درباره وضعیت منابع آب آبادان و روستا‌های پایین‌دست کارون اظهار داشت: مد آب بالاست و هم دعا برای نزول رحمت الهی لازم است و هم مدیریت منابع آب باید دقیق‌تر شود.

کم‌آبی و شوری در برخی روستا‌ها سبب تلف شدن احشام شده و البته فعالان دامپزشکی در این زمینه تلاش‌های ارزشمندی دارند که باید قدردانی شوند.

ججت الاسلام غبیشاوی تأکید کرد: در مدیریت منابع آب باید تعادل بین رهاسازی آب و تأمین نیاز روستا‌ها برقرار باشد تا مردم ناچار به مهاجرت نشوند. شوری آب یکی از دغدغه‌های جدی مردم جنوب به ویژه روستاییان است که با برنامه‌ریزی دقیق باید کنترل شود.

وی در ادامه با تأکید بر نقش خانواده، مدرسه و جامعه در تربیت نوجوانان و جوانان گفت؛ مدرسه به تنهایی توان تربیت کامل فرزندان را ندارد و خانواده و جامعه باید همراه باشند تا نوجوانان و جوانان در محیطی سالم و پویا رشد کنند.

امام جمعه آبادان با بیان اینکه هفته ملی کودک یادآور مسئولیت ما در قبال کودکان است و باید جمعیتی بانشاط و جوان تربیت شود، یاد آور شد: ورزش، سرگرمی‌های سالم و برنامه‌های فرهنگی باید در اولویت قرار گیرند تا استعداد‌های جوانان در محیطی امن و سالم شکوفا شود.

حجت‌الاسلام غبیشاوی خاطرنشان کرد; مسائل مربوط به غذا، مسکن، تحصیل و تفریحات سالم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همگانی است.

وی از جوانان به عنوان سرمایه‌ های سرنوشت‌ساز یاد کرد و گفت: انرژی، شور و ابتکار جوانان باید در مسیر سازندگی و معنویت هدایت شود.

امام جمعه آبادان افزود: نباید نسبت به هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای دشمن بی‌تفاوت بود. جوانان با شناخت، بصیرت و روحیه انقلابی می‌توانند آینده کشور را بسازند و در مقابل فتنه‌ها و شبهه‌ها تاب‌ بیاورند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی در ادامه به اوضاع منطقه و مسائل داخلی کشور اشاره کرد و گفت: مردم ایران همیشه در کنار مظلومان ایستاده‌اند و خون شهیدان در جنگ دوازده روزه اخیر سبب عزت و پیروزی کشورمان شد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله بدری از ویژگی‌های وی سخن گفت.