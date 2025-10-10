وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفری دو روزه به فارس، ضمن افتتاح طرح‌های ارتباطی و فناورانه، از زیرساخت‌های استان بازدید کرده و با نخبگان، دانشگاهیان و فعالان فناوری دیدار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سفری دو روزه به استان فارس، مجموعه‌ای از برنامه‌های ارتباطی، فرهنگی و فناورانه را با هدف افتتاح پروژه‌های توسعه‌ای، ارزیابی زیرساخت‌ها و دیدار با نخبگان و دانشگاهیان استان اجرا می‌کند.

سفر سید ستار هاشمی، در راس هیئتی متشکل از معاونان و مدیران وزارت ارتباطات از ظهر امروز (جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴) با ورود به فرودگاه شهید دستغیب شیراز آغاز می‌شود.

وزیر ارتباطات در بدو ورود به شیراز با حضور در آستان مقدس حضرت احمد بن موسی (ع) شاهچراغ، ضمن زیارت حرم مطهر، با نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و تولیت حرم دیدار خواهد کرد.

در ادامه برنامه‌های روز نخست، وزیر ارتباطات از اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب بازدید می‌کند و در نشستی با مدیران ستادی و استانی وزارت، آخرین وضعیت پروژه‌های ارتباطی فارس را بررسی خواهد کرد.

پیش از این سفر، معاونان و مدیران وزارت ارتباطات در روزهای متوالی در نشست‌های برخط با فرمانداران و مدیران شهرستان‌های مختلف استان، وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی، پوشش شبکه‌های همراه، توسعه فیبر نوری، پایداری شبکه و کیفیت خدمات مناطق روستایی و صنعتی را بررسی کردند تا گزارش کامل آن به جلسه جمع‌بندی با حضور وزیر ارتباطات ارائه شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، شنبه ۱۹ مهرماه، وزیر ارتباطات با حضور در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و شرکت در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، آیین رسمی افتتاح پروژه‌های ارتباطی فارس را برگزار می‌کند.

در این مراسم، ۴۵۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات با اعتباری بالغ بر ۴۲ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد. این طرح‌ها شامل اتصال ۱۰۷ روستا از طریق راه‌اندازی ۶۸ ایستگاه جدید و ارتقای ۱۷ ایستگاه تلفن همراه به نسل‌های بالاتر، اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها در ۲۷ شهر استان و راه‌اندازی ۷ ایستگاه تلفن همراه نسل پنجم (۵ G) است.

وزیر ارتباطات در ادامه سفر، در نشست مشترک با نخبگان فناوری، اعضای نظام صنفی رایانه‌ای و کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی استان حضور خواهد یافت تا راهکار‌های توسعه زیست‌بوم دیجیتال در فارس بررسی شود.

همچنین دیدار با دانشگاهیان و بازدید از دانشگاه شیراز و شرکت در آیین گرامیداشت روز حافظ از دیگر برنامه‌های فرهنگی و علمی روز دوم این سفر خواهد بود.

سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان فارس با هدف ارتقای پوشش ارتباطی، توسعه فیبر نوری، افزایش ظرفیت شبکه در مناطق کم‌برخوردار و تحقق عدالت ارتباطی انجام می‌شود و گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و پیوند میان بخش‌های دانشگاهی، فناورانه و اجرایی کشور به شمار می‌رود.