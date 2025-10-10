وزیر ورزش و جوانان در بازدید خود از ورزشگاه آزادی شهرستان مهاباد، دستور ساخت پیست تارتان این ورزشگاه را صادر کرد تا این مجموعه ورزشی علاوه بر فوتبال، میزبان ورزش‌های دوومیدانی نیز باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، صبح امروز ۱۸ مهر ماه، در بازدیدی که از استادیوم آزادی شهرستان مهاباد داشت، دستور ساخت پیست تارتان این ورزشگاه را داد.

دنیامالی همچنین دستور پیگیری‌های لازم را برای احداث ساختمان اداری در ضلع شرقی استادیوم آزادی را داد.

ضلع غربی استادیوم آزادی در ابتدا ظرفیت ۳ هزار تماشاگر را داشت، اما تعداد صندلی‌های آن در دو فاز عملیاتی به ۵ هزار عدد رسید. همچنین در ضلع شرقی نیز ۲۵۰۰ صندلی تعبیه شده است. این ورزشگاه در حال حاضر گنجایش ۷۵۰۰ را دارد.

استادیوم شهرستان مهاباد در اختیار هیئت فوتبال است و دارای زمین چمن مصنوعی است. با ساخت پیست تارتان، این مجموعه مورد استفاده دومیدانی‌کاران هم قرار خواهد گرفت.

وزیر ورزش و جوانان در سفر به مهاباد همچنین از سالن دو هزار نفری بسکتبال و والیبال این مجموعه ورزشی نیز بازدید کرد.