رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در نشست صمیمانه‌ای با حضور مداحان، فعالان هیئات مذهبی و تشکل‌های مردمی ، بر لزوم طراحی تشکیلاتی جدید برای بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و خیرین تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین قمی گفت: نباید صرفاً به بودجه‌های تخصیصی دل بست، بلکه باید با سازوکار‌های هوشمند، از هیئات مناطق محروم حمایت کرد.

او با اشاره به تعبیر شهید حسن باقری، وضعیت فعلی را درگیر جنگی ترکیبی دانست که ابعاد نظامی، اقتصادی، سایبری، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی افزود: دشمن با سرمایه‌گذاری سنگین رسانه‌ای، در پی قبضه افکار عمومی است به طوری که یک توییت دشمن میلیارد‌ها بازدید دارد و این یعنی جنگ شناختی جدی.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری، مهم‌ترین عرصه نبرد را جنگ افکار عمومی دانست و گفت: جنگ اصلی نه نظامی است و نه اقتصادی؛ بلکه جنگ اراده‌ها، امید‌ها و انگیزه‌هاست.

او افزود:هیئات مذهبی باید پایگاه جهاد تبیین باشند و با روشنگری، حقایق را برای مردم مثل روز روشن کنند.

گرزین با اشاره به عهد هیئتی‌ها با سیدالشهدا (ع)، تصریح کرد: ما پای آرمان قدس، فلسطین، حزب‌الله و انصارالله ایستاده‌ایم. اما مهم‌تر از همه، پای ایران امام رضایی، ایران عاشورایی و ایران خدایی ایستاده‌ایم. این کشور با تبیین و روشنگری پیروز خواهد بود.